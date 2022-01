Meer respect en beter samenwerken, raadt Dick de Cloe de gemeenteraad van Hilvarenbeek aan

Een stevig debat, daar is niets mis mee. De vergadering vorig jaar over het uitbreiden van bedrijventerrein Mierbeek in Esbeek had daar niet veel mee te maken. ,,De toon was te hard. Mensen namen elkaar de maat en het respect voor elkaar leek weg. Er was toen niet een specifieke trigger, maar de vergadering was wel de aanleiding voor mij om iemand van buiten te laten kijken naar het functioneren van onze raad”, aldus Weys.

Het werd De Cloe vanwege zijn jarenlange bestuurlijke ervaring als onder meer burgemeester en Tweede Kamerlid voor de PvdA. Verder heeft hij meer ‘turbulente’ gemeenteraden advies gegeven. Zo analyseerde De Cloe de omgang tussen raadsleden, college van B en W en het ambtelijk apparaat in Geertruidenberg. Daar brak een behoorlijke bestuurscrisis uit na het uiteenvallen van de coalitie.

,,Het is deels een cultuur die bij Hilvarenbeek lijkt te horen, maar hij had een lijstje aanbevelingen om dat te keren. Hij heeft mij als burgemeester en voorzitter van de raad ook tips gegeven. Daar ben ik heel blij mee”, aldus Weys. De afspraak is overigens dat de burgemeester de adviezen toelicht en niet De Cloe zelf. Die laatste heeft wel de gemeenteraad deze week zijn bevindingen kenbaar gemaakt. ,,Hij doet dat op een stevige manier”, zegt Weys daarover.

Wat is hem vooral opgevallen? Weys: ,,Hij heeft enkele vergaderingen gevolgd en alle raadsleden uitgenodigd voor een gesprek. Daaruit is het beeld ontstaan dat niet alle raadsleden het gevoel hebben dat ze ruimte krijgen in vergaderingen. Verder werkt de raad maar beperkt samen. Als er al raadswerkgroepen zijn, dan worden die toch vaak politiek gemaakt. Terwijl het soms belangrijk is om als raad samen op te trekken.”

Niet in het openbaar

Verder mag het allemaal veel transparanter. Toen de Gemeenschapslijst niet langer achter het raadsbrede coalitieakkoord stond, werd daar niet in het openbaar over gesproken. Alleen in deze krant werd uitleg gegeven door de diverse fractievoorzitters. Een openbaar debat had eigenlijk wel gemoeten, vindt De Cloe. Weys: ,,Wat is er in politieke zin gebeurd? Nu ging iedereen gelijk over tot de orde van de dag.”

In vergaderingen mogen mensen respectvoller met elkaar en elkaars standpunten omgaan, daar is de burgemeester het van harte mee eens. Niet alleen onderling, maar ook richting het ambtelijk apparaat en de wethouders. Dat na de verkiezingen in maart een heel andere gemeenteraad aantreedt, doet daar niets aan af, vindt Weys. De aanbevelingen gelden dan nog steeds.