Meer verkeersongelukken na de zomer door toenemende drukte: vooral jongeren vormen risico

Wapen aangetrof­fen bij inval in woning aan Zwartsluis­hof Tilburg, één verdachte aangehou­den

15 september TILBURG - De politie in Tilburg heeft een man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. Dat schrijft een wijkagent woensdag op Instagram. Een arrestatieteam viel een woning aan het Zwartsluishof in de Reeshof dinsdagavond binnen.