Meerdere auto's met stenen bekogeld vanaf viaduct in Dongen

Hilvaren­beek krijgt Energie­huis voor advies over duurzaam­heid

9 oktober HILVARENBEEK - Hilvarenbeek krijgt een Energiehuis. Via dit loket krijgen mensen alle informatie over het energiezuinig maken van een huis. ,,Het Energiehuis is een neutrale partij waar je advies kunt halen en dilemma's kunt delen", verduidelijkt wethouder Leon van de Moosdijk van Hilvarenbeek.