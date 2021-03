Meerdere gewonden bij vechtpartij Tilburg: 'slachtoffer geslagen met hockeystick’

Agenten zagen op de Statenlaan een 18-jarige Tilburger lopen die gewond was en behoorlijk onder het bloed zat. Hij vertelde dat hij met een hockeystick geslagen was. De jongen werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie daarna op de Vijverlaan een 20-jarige Tilburger aan die zich in de struiken had verstopt. Hij droeg een trui met capuchon waar bloedspetters op zaten. In zijn broekzak werd een boksbeugel aangetroffen. Hij werd daarop aangehouden voor wapenbezit.