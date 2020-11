Meerdere panden in Tilburg doorzocht na melding schietincident

Ambitieus sluitstuk voor Stappegoor, 1000 woningen als kloppend hart

27 november TILBURG - Met de bouw van 1000 woningen in het hart van Stappegoor wil de gemeente de nieuwe wijken in Tilburg-Zuid én mogelijk ook Goirle met elkaar gaan verbinden. Maar om de ontwikkeling van het Stappegoorgebied eindelijk mooi af te ronden is wel een forse bijdrage van het Rijk nodig.