Meerdere relschoppers aangehouden tijdens avondklok in Tilburg, Breda en Oosterhout

In de omgeving van de Wandelboslaan in Tilburg heerste vanaf 20.30 uur een gespannen sfeer met zwaar vuurwerk en vernielingen. Tot nu toe zijn een twintigtal relschoppers aangehouden. In Breda in de wijk Tuinzigt kwamen ook groepen mensen bij elkaar. Ook hier was de ME aanwezig. Een 35-jarige man uit Bavel is aangehouden omdat hij via sociale media zo hebben opgeroepen tot oproer. In Oosterhout was het onrustig in de omgeving van de Loevesteinlaan. Politiemensen werden met vuurwerk bekogeld en brandweerlieden met stenen. Of er iemand is opgepakt, is nog niet bekend.