Meerdere vaten met drugschemicaliën gedumpt in buitengebied De Beerzen

Daar hangt ‘ie dan, de eerste Michelin­ster van Tilburg: ‘Personeel loopt nog met een glimlach rond’

12:27 Di 15 jan: Officieel en mooi momentje voor de stad: sinds vandaag hangt de eerste Michelinster van Tilburg naast de ingang van restaurant Monarh. Het bordje van Michelin kregen ze vrijdag uitgereikt, maar het weekend was druk. ,,Nu we weer open zijn, hebben we 'm meteen opgehangen.”