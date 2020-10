Meerderheid kiest niet voor een zijpad over het landbouwverkeer in Beek, het plan mag verder rijpen

HILVARENBEEK - Even leek het erop dat ongeduld leidend zou worden in het hele dossier over het landbouwverkeer in Hilvarenbeek. Na tien jaar praten is het tijd voor resultaat, zo vinden CDA en de Gemeenschapslijst. Toch krijgt wethouder Ted van de Loo meer tijd en geld om het plan uit te werken.

Het was Mirjam Lammers die donderdagavond een dringend beroep deed op de gemeenteraad: laat de werkgroep die is samengesteld om een oplossing te zoeken voor het landbouwverkeer in Hilvarenbeek zijn werk doen. ,,We hebben vrijwel alle neuzen dezelfde kant in gekregen. We kijken samen naar het integrale plaatje, niet naar individuele belangen. Dat gaat boven snelheid."

Het college van B en W heeft samen met onder meer de werkgroep op een rij gezet wat er voor ideeën zijn om het zware landbouw- en loonwerkersverkeer uit het centrum te weren. En hoe die via andere wegen toch op hun werkplek kunnen komen. Het plan is al jarenlang onderwerp van discussie. Nu alles op een rij staat, vraagt verantwoordelijk wethouder Ted van de Loo nog eens een ton aan voorbereidingskosten.

Quote Ga de westkant eerst oplossen, kom dan met een plan voor de oostzijde terug. Als we dat nu realiseren, dan is dat de eerste winst Cees van Hoof, Gemeenschapslijst

‘Pak die eerste winst’

Een gruwel wat het CDA en de Gemeenschapslijst betreft die liever zien dat het geld wordt besteed aan concreet resultaat. ,,Ga de westkant eerst oplossen, kom dan met een plan voor de oostzijde terug. Als we dat nu realiseren, dan is dat de eerste winst", meent Cees van Hoof (Gemeenschapslijst).

Het gaat om het geschikt maken van zandpaden aan de westkant van het dorp voor landbouwverkeer. Het CDA heeft samen met de Gemeenschapslijst daartoe een amendement opgesteld. ,,Wat ons betreft is het nu genoeg: leg daar karresporen aan."

De Heemkundekring had gesignaleerd dat het Koelstraatje en de Heistraat, ook aan de westkant van Hilvarenbeek, veel breder zijn geworden. Of dat is gebeurd doordat er zand is gestort, of dat zware machines de weg uit elkaar hebben gereden, is niet duidelijk. Wat de gemeente betreft is hier in elk geval zonder toestemming aan de weg 'gewerkt'. Er loopt een onderzoek naar.

‘Framing en stemmingmakerij’

LEV sprak over een 'grove beschuldiging' aan het adres van een hele beroepsgroep nadat een artikel in het Brabants Dagblad verscheen. Joop Bosmans van het gelijknamige loonbedrijf sprak over 'framing en stemmingmakerij'. Dat de werkgroep Natuur en Milieu samen met de Heemkunde bezig is om een alternatieve route te onderzoeken was een 'bom onder de groep als geheel', aldus Bosmans.

De manier van vragen stellen door Silvia Bloemsma (LEV) over de zandpaden werd nog wel fel afgekeurd door Gon Boers (HOI Werkt). ,,U speelt partijen bewust tegen elkaar uit, dit werkt polariserend.” Bloemsma voelde zich niet aangesproken: ,,Het krantenartikel polariseert, niet ik.”

Uiteindelijk liet een meerderheid zich niet afleiden door deze zijpaden. HOI Werkt en VVD steunden het amendement van het CDA en de Gemeenschapslijst niet om het proces uit elkaar te trekken. Uiteindelijk werd het voorstel van het college wel unaniem goedgekeurd. In maart ligt er een concreet uitgewerkt plan.