Meerderheid Tweede Kamer wil Johan van Laarhoven terug naar Nederland halen

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie alles in het werk gaat stellen om de in Thailand gevangen gehouden coffeeshophouder Johan van Laarhoven terug naar Nederland te halen.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp dient later vanmiddag een motie in met die strekking. Zij heeft steun gekregen van VVD, PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus. Tijdens een kamerdebat zal moeten blijken of de minister gehoor gaat geven aan de oproep.

In een andere motie wordt ook aandacht gevraagd voor het lot van de Thaise vrouw van Van Laarhoven, die eveneens gevangen zit. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de kwestie omdat de Nationale Ombudsman onlangs een uiterst kritisch rapport uitbracht over de zaak. De Ombudsman kwam tot de conclusie dat het Nederlandse Openbaar Ministerie en de politie ‘onzorgvuldig’te werk gingen toen ze in Thailand gingen vragen om hulp bij hun eigen onderzoek naar Van Laarhoven. Nadat Nederland de druk opvoerde op de autoriteiten in Bangkok, sloegen de Thai de Tilburger en zijn vrouw zelf in de boeien.

Uitlevering

Van Laarhoven zit al sinds 2014 vast in een Thaise gevangenis. Het Openbaar Ministerie in Breda weigert tot op heden om een uitleveringsverzoek voor Van Laarhoven in te dienen, omdat dat een nadelige invloed zou hebben op de strafzaak tegen The Grass Company. Justitie in Breda wil de coffeeshopketen (met vestigingen in Tilburg en Den Bosch) vervolgen voor belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Justitie denkt dat The Grass Company jarenlang sjoemelde met de boekhouding en op die manier zeker twintig miljoen euro te weinig belasting heeft betaald. Omdat Van Laarhoven vastzit in Thailand en het recht heeft om bij zijn eigen strafzaak aanwezig te zijn, is het justitieel onderzoek in de ijskast gezet.

Wie is Van Laarhoven?

Johan van Laarhoven, oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company, werd in 2014 in Thailand gearresteerd en veroordeeld tot 75 jaar, waarvan hij er zeker twintig zou moeten uitzitten. Hij stond terecht voor het witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs.