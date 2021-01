Meergangendiners Tilburgse restaurants komen bij AH XL in de koelvitrines te liggen: ‘Hart onder de riem’

,,Het is een rottijd waar we in zitten, als je dan zoiets kunt doen is dat heel erg positief”, vertelt Hans Verhoeven van het Tilburgse restaurant Kok Verhoeven. De chefkok gaat diners maken voor twee personen, met een amuse en voor- en hoofdgerechten. In een box á 39,95 euro.



Hij heeft nog geen flauw benul hoe hard het gaat lopen. ,,Wat als ik heel het weekend in de keuken moet staan?” Verhoeven schiet in de lach. ,,Nou, dat mag ik hopen. De keukenbrigade is er ook heel blij mee.”



Het is wel een andere tak van sport dan ‘sausjes maken in de keuken’. ,,Natuurlijk hebben wij ook wel regels in de keuken, maar die in de supermarkt zijn echt heel erg streng. Je moet alles nauwgezet vermelden. Van allergenen, de grammen aan gewicht tot de e-nummers.”



Maar het is fijn om weer bezig te zijn, vertelt de chefkok. Ze zijn dadelijk al bijna een jaar dicht. ,,Het maakt iedereen wel erg creatief, om ons heen verzinnen koks de gekste dingen. Ik hoorde van een sterrenkok die in een SRV-wagen door de stad rijdt bijvoorbeeld. Dat moet je ook doen, bezig blijven.”