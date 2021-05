Meeste scholen in de regio Tilburg gaan volgende week al open: ‘Maar maatwerk blijft mogelijk’

Pleidooi: ‘Tijd voor een commissie die zich over Tilburgse muurschil­de­rin­gen buigt’

25 mei TILBURG - De ene na de andere muurschildering - hier mooi in kaart gebracht - schudt Tilburg uit haar mouwen. De stad krijgt kleur, maar is het niet eens tijd voor een professionelere insteek? Met een ‘commissie van wijzen’ die zich over de kunstwerken buigt.