Meet & greet met K3 in Tilburg: ‘Hier heb ik 27 jaar op gewacht!'

Gejuich

Het resultaat is een rij van een paar honderd meter lang door de winkel en ver daarbuiten met veel meisjes in K3 jurkjes. Iedereen wacht geduldig, terwijl de muziek van K3 door de winkel klinkt. Als de meiden iets voor vier uur op het podium stappen, klinkt er gejuicht en gegil. Als één van de eersten mag Joy (8) op de foto. ,,Ik heb K3 getekend en die tekening ga ik ze geven", vertelt ze. Haar moeder is nog zenuwachtiger dan Joy: ,,We zijn twee weken geleden naar de show in Den Bosch geweest, maar nu ontmoet je ze echt." Inge (6) is samen met haar oma gekomen. ,,Mama heeft mijn t-shirt gemaakt. Ik heb ook een K3-dekbed!" Oma Corry zag op facebook dat K3 kwam. ,,Het was tot vanmiddag een verrassing dat we samen naar K3 gaan." In hun K3-jurkjes staan Xyara (7) en Elyna (4) met papa in de rij: ,,Ik vind het niet erg. Het zijn toch knappe meiden om te zien?" Samen met vriendinnetje Chloë zijn ze al naar K3-shows geweest. Xyara: ,,Ik vind Klaasje de beste. Ze is mooi en een beetje mijn vriendin."