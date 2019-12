Meetpunten geluidsoverlast vliegbasis Gilze-Rijen actief: ‘Goed dat er nu onafhankelijk onderzoek wordt gedaan’

Het geluidsmeetnet rond vliegbasis Gilze-Rijen is sinds kort operationeel. Bewoners kunnen op een aan het systeem gelinkte website precies zien hoe hoog de geluidswaarden zijn op het moment dat ze overlast ervaren door helikopters. De proef duurt tot volgend jaar oktober. Daarna wordt bekeken of er een permanent meetnet wordt geïnstalleerd.

Angst

De auditcommissie maakte een rondgang langs de meetpunten om de eigenaren van de percelen waarop de installaties geplaatst zijn, te bedanken voor hun medewerking. De commissie bestaat uit betrokken inwoners uit de vier kernen: Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Eén van hen is Vicky van Iersel (32) uit Gilze.

Volgens Van Iersel is er bij de deelnemers aan de proef wel sprake van enig wantrouwen richting de overheid en Defensie. ,,Dat komt door het verleden. Men ervaart al heel lang overlast. Iedereen geeft aan dat ze snappen dat de helikopters moeten vliegen en dat de basis er al heel lang zit, maar tegelijkertijd moet er ook rekening gehouden worden met de bevolking. De angst is groot dat de overlast alleen maar meer wordt. Geen overlast bestaat niet, maar er zitten wel grenzen aan. Daarom is het goed dat er nu onafhankelijk onderzoek wordt gedaan om alles in kaart te brengen.”

Leefbaar

Rob Veroude (44) woont aan de Blommers in Hulten en is blij met het in zijn weiland geïnstalleerde systeem: ,,Waar het mij om gaat is dat we nu eindelijk correcte meetwaardes krijgen. Kijk, het vliegveld zal niet verdwijnen, maar we moeten het wel met zijn allen zo leefbaar mogelijk maken. Ik woon al mijn hele leven in Hulten maar in mijn beleving is de overlast de laatste anderhalf jaar veel erger geworden.”

Bij Henk Goeijers aan de Strijp in Gilze komt binnenkort een mobiel meetpunt dat eventueel ook nog elders kan worden ingezet. De 71-jarige Gilzenaar werkt graag mee aan het project: ,,Op diverse informatieavonden vertelt Defensie allemaal mooie verhalen. Maar vaak lijken de berekeningen en voorspiegelingen niet te kloppen. Er ligt vanuit de regering 100 miljoen euro klaar om simulatoren aan te schaffen die een deel van de helikoptervluchten kunnen vervangen. Dat zou al veel schelen. Maar zegt Defensie dan: ‘dat kan niet, want die simulatoren zijn niet geschikt voor de gewenste basistrainingen. Alleen voor het oefenen van oorlogsbewegingen.' Dat lijkt me heel sterk en moet ook uitgezocht worden.”

Stress