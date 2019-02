‘Meevaller’ van 1,6 miljoen voor gemeente Dongen

Dat zegt wethouder René Jansen (financiën). ,,In december hebben we gesprekken gevoerd met de BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten, red.) over de vraag of we leningen konden oversluiten en wat dat de gemeente Dongen zou opleveren. De leningen die daar liepen hadden een rentetarief variërend van 3 tot 5 procent. Dat is nu teruggebracht tot onder de 1 procent.’’

Jeugdzorg

Voor het noodlijdende Dongen is het een mooie meevaller. Als langer kampt de gemeente met een structureel begrotingstekort dat vooral te wijten aan de financiële problemen in de jeugdzorg. Sinds gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid op dit gebied. Alleen al op de post jeugdzorg noteert Dongen een structureel tekort van jaarlijks twee miljoen euro. De verwachting is dat dit tekort verder toeneemt.

In totaal bedraagt het structurele tekort op de Dongense begroting jaarlijks rond de 3,5 miljoen euro. Jansen: ,,De herfinanciering van de leningen is het eerste positieve signaal. Het zorgt, over de komende tien jaar bezien, voor een jaarlijkse meevaller van gemiddeld twee ton.’’

Ombuigingsproces

Volgens wethouder Jansen bekijken ambtenaren op dit moment hoe en waar de gemeente Dongen kan bezuinigen om het structurele tekort verder terug te dringen. ,,We zitten midden in het ombuigingsproces. In de loop van maart hopen we dit proces af te ronden en vervolgens zal ik begin april de gemeenteraad informeren.’’'