Mega-distributiecentrum niet welkom bij entree van Gilze

GILZE - Een mega-distributiecentrum is niet welkom aan de Nerhoven in Gilze. Dat hebben burgemeester en wethouders aan de initiatiefnemer laten weten. Ze vinden het plan niet passen op die plek.

Projectontwikkelaar CRA Vastgoed uit Eindhoven heeft een marktonderzoek laten uitvoeren naar wat er mogelijk zou kunnen zijn op het perceel van 37.000 vierkante meter. Het ligt naast de dorpsentree van Gilze bij tankstation Tango in de oksel van de A58 en naast de N260. Kortom een korte aanloop naar de snelweg. Hotel/restaurant Van der Valk ligt in het verlengde en de vliegbasis is ook nabij.

Foodcourt

De ontwikkelaar heeft diverse gebruiksmogelijkheden laten onderzoeken: Een foodcourt, een bedrijfshal voor midden- en kleinbedrijf en een logistiek bedrijf ofwel een distributiecentrum. De uitkomst van het onderzoeksbureau is niet echt verrassend. Voor een foodcourt is het potentieel aan klanten op die plek te gering. De vestiging van midden- en kleinbedrijf is ook niet echt een plan dat hoog scoort. In de directe omgeving is genoeg capaciteit aanwezig. Dan blijft alleen een logistiek bedrijf over.

Volledig scherm De tekening van ACR Vastgoed bij het principeverzoek aan de Nerhoven een distributiecentrum te mogen bouwen. B en W vinden het te groot en niet passend bij de entree van het dorp. © ACR Vastgoed

De ontwikkelaar is al aardig aan de slag geweest met het verder uitwerken van de opzet voor het distributiecentrum. Bij het principeverzoek is een tekening bijgevoegd van een hal van 164 bij 132 meter. Deze bestaat uit een opslagruimte met een oppervlak van 22.000 vierkante meter en onder meer een kantoorruimte van ruim duizend vierkante meter. Aan de voorzijde is ruimte voor 24 laaddocks en 175 parkeerplaatsen. Het voorstel is om met de gemeente nog te kijken naar het aantal parkeerplaatsen en de gevels, zodat het goed mogelijk in het landschap past.

Vliegbasis

Het college wijst het principeverzoek voor een distributiecentrum af. B en W willen in theorie wel meewerken aan een bedrijfsmatige activiteit. Want de gemeente had voor deze locatie gehoopt en gerekend op bedrijven op het gebied van luchtvaart en industrieel onderhoud. Met de vliegbasis als buurman is dat op zich geen gekke gedachte. Gate2, tegenover de hoofdingang van de vliegbasis in Rijen, specialiseert zich ook op die bedrijvigheid met simulatoren, onderzoek en onderwijs.

Quote Helaas passen de plannen onvoldoen­de in de omgeving. Daarom vragen we het bedrijf een nieuw plan te maken Wethouder Sandra Diepstraten

De animo van voornoemde type bedrijven voor Gilze blijft echter uit. B en W wil de ontwikkelaar het wel mogelijk maken een plan te bedenken met ‘een hoogwaardige uitstraling’. Wethouder Sandra Diepstraten: ,,Nerhoven is in onze gemeente een van de locaties waar ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid, maar het is ook een entree voor het dorp Gilze met een landelijke uitstraling.” Ze zegt blij te zijn dat een ontwikkelaar in het gebied wil investeren. ,,Helaas passen zijn plannen onvoldoende in de omgeving. Daarom vragen we het bedrijf een nieuw plan te maken.”

CRA Vastgoed in Eindhoven wilde niet reageren.