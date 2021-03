Meisje (13) lastiggevallen door onbekende man bij pleintje in Tilburg

Tilburg krijgt nieuwe ijssalon aan de Oude Markt: ‘Begon als grap, nu is het liefde’

19:00 TILBURG - Zoete tijdingen in een bittere horecatijd: de stad is straks een nieuwe ijssalon rijker. De mannen van De Houtloods en De Wagon - horecazaken in de Spoorzone - openen aan de Oude Markt ijssalon Softy’s. ,,Het is als grap ontstaan, maar een nieuwe liefde geworden”, zegt Sander Overweg.