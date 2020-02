Meisje (16) uit Tilburg al bijna 3 weken vermist, mogelijk in verkeerd milieu

Aanleg veld voor rennende honden in Goirle uitgesteld, eerst gesprek voor- en tegenstan­ders

14:27 GOIRLE - Het plaatsen van het hek voor een veld voor rennende honden bij de Zandschelstraat in Goirle is even uitgesteld. Het hek zou begin februari worden geplaatst, maar omdat zo'n vijftig mensen bezwaar maakten, wil de gemeente eerst in gesprek met voor- en tegenstanders.