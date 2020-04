Meisje en jongen op snorscooter gewond bij aanrijding in Tilburg

In Goirle: ‘Wegkruis’ is weer terug op Abcoven

17:00 Het 300 kilo wegende ‘wegkruis’ werd met een kraan op zijn vertrouwde plek in de voortuin van Abcovenseweg 18 gezet door Dré Hoosemans (Triton) en Leo van Boxtel (ID). Eigenlijk was dat moment voor carnaval voorzien maar er trad vertraging op in het hersteltraject.