Melding over geluidsoverlast resulteert in aanhouding in Tilburg

Een waterput in Somalië en buurt-BBQ dankzij de jongeren in Til­burg-Noord

12:00 TILBURG - Een groep jongeren in Tilburg Noord timmert aan de weg. Door geld in te zamelen voor een waterput in Somalië en het organiseren van buurtbarbecue in het Ypelaerpark, willen ze een positief geluid laten horen.