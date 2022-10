Mening | Drugstest in het verkeer niet altijd betrouwbaar met gevaar dat mensen onterecht bestraft worden

Het is een slecht idee, maar er zijn bestuurders die de weg opgaan na het gebruik van drugs als cannabis, cocaïne of lachgas. Sinds de invoering van de speekseltest in 2017 ontdekt de politie steeds vaker drugsgebruik in het verkeer. Maar een positieve test betekent lang niet altijd dat iemand daadwerkelijk onder invloed is. Recent onderzoek, ook in deze krant beschreven, bevestigt dat deze tests onbetrouwbaar zijn. De politiek is nu aan zet.

Stel, je wordt aangehouden. Is je speekseltest positief? Dan volgt een bloedtest. Hiermee kan de politie zien welke drug en hoeveel daarvan in je lichaam zit en of dat onder de wettelijke toegestane grenzen ligt. Deze grenzen lijken logisch, omdat we dit gewend zijn bij alcohol. Maar dat verband tussen bloedalcoholgehalte en verkeersrisico’s geldt niet voor drugs. Speeksel- of bloedtesten zeggen namelijk weinig over hoeveel drugs je hebt gebruikt, wanneer en of je onder invloed bent.

Meeste effecten nemen na drie uur af

Zo nemen bij cannabis de meeste effecten (stoned of high) na ongeveer drie uur af, terwijl de THC-waarden (psychoactieve stof in cannabis) in je bloed dan nog hoog kunnen zijn. Vooral bij regelmatige blowers, onder wie ook medicinale gebruikers, kan het THC-gehalte zelfs dagen na je laatste joint hoog zijn. Zij kunnen bij een bloed- of speekseltest boven de wettelijk toegestane grens uitkomen, terwijl ze die dag niet hebben geblowd en niet onder invloed zijn.

Hoe eerlijk is dat? Er loopt nu een rechtszaak tegen een bestuurder die is aangehouden en getest na bezoek aan een coffeeshop. Hij gebruikt dagelijks, maar zegt dat hij op dat moment niet had geblowd. Aan zijn rijgedrag was niets op te merken, maar zijn THC-waarden bleken te hoog. Nu dreigt hij zijn rijbewijs te verliezen.

Quote De onterechte aanname dat drugs dezelfde invloed op je rijvaardig­heid hebben als alcohol is hardnekkig

Ondertussen blijkt uit onderzoek dat veel politieagenten behoefte hebben aan betere en snellere tests. Een blaastest, maar dan voor drugs. De onterechte aanname dat drugs, zoals cannabis, op dezelfde manier invloed hebben op je rijvaardigheid als alcohol, is dus hardnekkig. Als we ons hier niet meer bewust van worden, is het gevaar dat we vaker mensen gaan bestraffen die niet onder invloed zijn.

Hoe dan wel? Dat is helaas niet eenvoudig. Het vaststellen van ‘onder invloed zijn’ en het ontwikkelen van betrouwbare meetinstrumenten is erg technisch en juridisch. Wetenschappers werken aan apps en sensoren die bijvoorbeeld via oogbewegingen je rijgeschiktheid voorspellen. Die kunnen ook signaleren wanneer iemand vanwege vermoeidheid of ziekte niet veilig rijdt. Maar daar zijn we nog niet. Tot die tijd is voorlichting extra belangrijk.

Gevaar rijden onder invloed van drugs

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet beseffen hoe gevaarlijk rijden onder invloed van drugs kan zijn. Tegelijkertijd houden mensen zich beter aan regels wanneer deze eerlijk en onderbouwd zijn. We moeten daarom niet zoeken naar betere of snellere speeksel- of bloedtesten, maar zorgen dat we tot eerlijker en betrouwbaarder beleid komen.

Thomas Martinelli is onderzoeker bij IVO, Instituut voor onderzoek Leefwijzen & Verslaving en de Universiteit van Tilburg.