Menners komen weer naar Heukelom, maar niet om te ‘plukken en snukken’ aan de paarden

‘Ons kent ons’ bij Mendagen Heukelom

HEUKELOM - Vier uur in de namiddag op zondag bij de mendagen in Laag-Heukelom, die op een 'geleend' stuk grond van ongeveer 10 hectare gehouden worden. Mennend Nederland koestert zich in de lentezon met een pilsje. Ons kent ons. Boerenvolk, paardenvolk, goed volk, veel hoeden, veel honden.

7 april