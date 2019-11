Menno van Gorp flikt het 'm voor de derde keer: Tilburgse breakdancer is beste van de wereld

Menno van Gorp groeide op in Tilburg-Noord, maar verhuisde binnen de stad al snel naar een 'bekakte wijk', zoals hij in 2014 tegen de site hiphopinjesmoel vertelde. Sinds zeven jaar woont hij in Rotterdam. ,,Het is in Rotterdam-Zuid veel rauwer dan in Tilburg, maar je maakt hier sneller contact”, aldus Van Gorp. ,, Ik woon in een wijk waar een groot gedeelte Turks is. Ik ben in Tilburg vooral opgegroeid in een Hollandse bekakte wijk en daar had ik niet veel mee.”