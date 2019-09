‘Mensen denken ‘goh ze ruimen toch op, het is normaal’. Maar illegaal dumpen is níet normaal’

Sinds 2016 wordt de duocontainer met GFT en restafval bij de inwoners nog maar één keer in de twee weken opgehaald. Zou het daardoor komen, vragen lezers van deze krant zich af. Of doordat de ondergrondse containers op slot zitten? ,,Het is interessant om te kijken naar vergelijkbare steden waar die maatregelen niet zijn genomen”, zegt De Vries. ,,Eindhoven bijvoorbeeld, maar zo hebben we nog een hele lijst van steden waar we mee samenwerken. Wat je ziet is dat het illegaal dumpen overal toeneemt.”



Volgens de wethouder is het vooral gemakzucht. ,,Dit gedrag is voor veel mensen normaal geworden. In de Reeshof gebeurt het net zo goed als in Noord. Er zijn een paar plekken waar het schering en inslag is. Het gaat veel verder dan een zak die even niet in een container past. Je ziet een hele parketvloer of zelfs keuken bij die containerparkjes liggen. Het is hufterig gedrag. Je hebt het wel in de auto gezet, maar blijkbaar is de milieustraat te ver.” Volgens sommige lezers is de milieustraat te duur.... ,,Dat is niet waar, alle stromen zijn gratis behalve ongesorteerd huisvuil en ongesorteerd bouw- en sloopafval. De rest is allemaal gratis.”