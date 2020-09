Mercedes vliegt tijdens het rijden in brand in Alphen

Film oud-Ossenaar Luuk Bouwman in première: ‘Vroege fascisten hadden hoog Donald Duck-gehalte’

24 september DEN BOSCH - In de documentaire ‘Allen tegen allen’, die 1 oktober in première gaat, graaft oud-Ossenaar Luuk Bouwman in de onderbelichte geschiedenis van het Hollandse fascisme, en komt uit in onder meer Nuland, Tilburg en Oisterwijk. ,,Ome Nol was een bijzondere man.”