Merkske in Tilburg kort afgesloten vanwege gaslek

Stekelvar­ken weggelopen uit Oliemeulen in Tilburg: ‘Hij kan niet onopge­merkt blijven’

13:12 TILBURG - Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg mist een stekelvarken. Het beest, één van de vier in het parkje, is sinds donderdagochtend niet meer in zijn verblijf gezien. Verzorgers denken dat hij zich in de bosjes in de buurt ophoudt.