Met 170 wijnen en een kaart vol kleine gerechtjes wil Aards aanvulling voor Berkel-Enschot zijn

In het hoekpand op winkelcentrum Koningsoord, tegenover restaurant Hemels, openen Chrissy van Roessel (29) en haar vriend Vic Gruntjes (30) zondag Aards Eetbar & Wijnwinkel. Een knipoog naar de overburen, waar restaurant Hemels huist, bekent Van Roessel. ,,Maar het staat vooral voor wie we zijn. Jonge ondernemers met beide voeten op de grond en met een aanbod aan gerechten en producten die dicht bij de aarde staan.”

De zaak past bij hun passie voor goede wijn, lekker koken en gezellig tafelen. Vanuit dat gevoel starten ze de zaak ook; onderzoek hebben ze niet gedaan. ,,We vinden dat er in Berkel-Enschot geen breed horeca-aanbod is. Daarnaast wonen er veel jonge mensen. Dus wij denken dat we een mooie aanvulling voor het dorp zijn”, aldus Van Roessel.

Kleine gerechten

In de wijnwinkel verkopen ze straks zo’n 170 wijnen en in de eetbar serveren ze diverse kleine gerechten. Een hele avond tafelen, legt Van Roessel uit. ,,Wereldse, kleine gerechten met een goed glas wijn of gewoon een biertje. Maar geen standaard diner van een voor-, hoofd- en nagerecht.”

Gruntjes is de kok die het mag gaan maken: ,,Hij heeft ervaring in de horeca bij grote cateraars, maar kwam thuis te zitten. Dat zette hem aan het denken over de toekomst. Werken als kok speelde al langer en via een vriend van hem heeft hij nu de kneepjes van het vak geleerd. En onze droom om samen een eigen zaak te beginnen deed de rest”, zegt Van Roessel

Ze zien hun toekomst zonnig in, zonder alle donkere wolken die vanwege corona boven de horeca hingen en misschien weer gaan hangen. ,,We hebben er vertrouwen in dat we er iets moois van maken. Bij de pakken neerzitten past niet bij ons. We zijn jong, krijgen de kans en gaan er nu voor.”

Horeca onder vergrootglas De komst van nieuwe horeca in Berkel-Enschot wordt met belangstelling gevolgd. Dat komt omdat er nog altijd vergevorderde plannen zijn voor de bouw van een grote zaal voor evenementen in het dorp. De komst daarvan strandde eerder al een keer omdat er te weinig ruimte was voor nieuwe horeca in het dorp. De komst van Aards dwarsboomt die plannen niet, aldus een woordvoerster van de gemeente. ,,Door het wegvallen van horeca aan de Raadhuisstraat kan horeca tegen elkaar weggestreept worden. Daardoor is met de komst van deze nieuwe zaak een grote zaal nog steeds mogelijk.”