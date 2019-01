Met 300 kilometer per uur door Tilburg: welke straf krijgt rapper Boef?

Gespierde dieren­vriend blijkt inbreker in Tilburg: iPads, autosleu­tel en laptoptas gestolen

15 januari TILBURG – Ruim een half jaar na een inbraak bij een woning aan de Vijfhuizen in Tilburg is de dader nog altijd niet gepakt. De politie heeft daarom bewakingsbeelden in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht vrijgegeven in de hoop dat kijkers hem herkennen.