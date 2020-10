Met aandelen uit een oude kast van de watertoren eist incassobureau deel van Brabant Water op

Het moet een hele rare vondst geweest zijn van de medewerkers van het bedrijf World Wide Administrators (WWA). In 2011 trokken ze een afgesloten kast open in de watertoren aan de Bredaseweg in Tilburg, waar ze kantoorruimte huren. In die kast vinden ze een oud aandelenpakket in de Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij, één van de voorgangers van Brabant Water. Het pakket bestaat uit duizenden stukken met een waarde van 150 gulden per aandeel. De aandelen bevatten geen naam, want het zijn ouderwetse toonderaandelen: degene die de aandelen bezit, is ook de eigenaar.