Met blote vuist slaat Tamas ruit van politiecel in: ‘Ik dacht niet dat die kapot kon gaan’

In mei dit jaar wordt F. in zijn TIlburgse huis opgepakt. Er zou sprake zijn van huiselijk geweld, zo vermoedt de politie. F. is in Roemenië geboren, maar spreekt Hongaars. Op het politiebureau lukt het niet om een tolk te regelen die met de verdachte kan praten. ,,Mijn bedoeling was puur om de aandacht te trekken", laat F. in de rechtszaal via een Hongaarse tolk weten. ,,Ik heb geprobeerd om via de intercom contact te zoeken. Niemand reageerde en toen raakte ik in paniek. Daarom sloeg ik op de ruit.”