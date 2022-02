Met carnavalsemblemen jaagt Tilburgse kroeg op personeel: ‘Van de nood een deugd maken’

Mooi is dat. Bij de buren - de horecazaken Bolle en Brandpunt - gaan de gratis carnavalsemblemen erin als zoete koek. De emblemen die Slagroom-baas Björn Jansen liet maken voor op de carnavalskiel, om zo nieuwe werknemers te vinden. Hij lacht. ,,Zijn personeel is straks dus voor mij aan het werven.”



Het is goedmoedig plagen richting collega-ondernemer Alex Boonmann, ze zitten in hetzelfde schuitje. Voor de buitenbar van het Piusplein - die de ondernemers met carnaval samen bestieren - zoeken ze twintig man personeel. En naar nieuwe medewerkers is het lang zoeken.



Jansen bedacht de emblemen met Olivier Jaspers van de Tilburgse zaak Ollie’s, waar het storm loopt op allerlei emblemen. De horeca-ondernemer zelf gaat met een dubbel gevoel carnaval in. Want het wordt zwaar: met personeel (en hijzelf) dat deze dagen drie keer zo hard werkt om alles bij te benen.



Voor zijn eigen zaak - ook na carnaval - zoekt Jansen vijftien nieuwe personeelsleden (in totaal zijn het er dan vijftig). Hij is vooral blij dat de horeca weer open mag, maar het levert uitdagingen op. ,,En daar zijn we nooit vies van. Van de nood een deugd maken.”