‘Met de benen buiten’ bij sommige horecazaken in Hilvarenbeek, burgemeester gaat optreden

De naam van de gelegenheid, of meerdere, werd niet bekend gemaakt. Signalen dat het mis gaat, bereikten in elk geval niet alleen het gemeentebestuur. Silvia Bloemsma van LEV sprak in dat verband in meervoud. ,,Niet iedereen houdt zich even netjes aan de regels, maar er is geen excuus om die niet na te leven. Dat is niet alleen zorgelijk voor de medewerkers, ook voor de bezoekers", zo sprak zij de burgemeester toe.

Haringen in een tonnetje

Soms zou het met de ‘benen buiten hangen', zo gaf ze als voorbeeld, ‘als haringen in een tonnetje’. ,,Dat is ook frustrerend voor horeca-ondernemers die zich wel aan de regels houden. ,,Mensen maken zich zorgen en vragen zich af: wanneer grijpt de gemeente in?", aldus Bloemsma.

De burgemeester verzekerde dat de signalen ook hem ter ore waren gekomen. En dat hij er bovenop zit. ,,In overgrote meerderheid doen ondernemers hun best om zich aan de regels te houden. Als er ergens een cluster ontstaat van besmettingen, dan heeft dat indirect effect op alle ondernemingen. Het is dus een terechte vraag", verwees Weys naar de opmerkingen van Bloemsma.

Overigens is het in de hele samenleving te zien dat de regels minder goed worden nageleefd. De burgemeester ziet ook een taak voor de gemeente om daarover te communiceren. ,,Op 6 oktober is de dag van bezinning op het coronavirus. We willen rond die dag alles nog eens goed op de agenda zetten.”