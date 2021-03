Met De FLÆS beklinken Maartje en Kaat hun vriendschap, 35 jaar geleden begonnen in Café Noir

Het is een spannende tijd voor de hartsvriendinnen. Ze begonnen in januari een eigen bedrijf: De Appelfabriek. ,,Niet gek dat we het zo genoemd hebben", lacht Maartje, ,,als je bedenkt dat ik Maartje Appels heet.” Kaat vult aan: ,,Ik heb hiernaast een bedrijf met de naam FABRIKAAT.” Ze konden dus geen idealer naam bedenken van De Appelfabriek.

Het eerste product is De FLÆS, een textielen hoes voor lege wijn-, bier- en frisdrankflessen. ,,We hebben ze in verschillende kleuren en maten”, vertelt Kaat, de naaister van het stel. Ze houdt een goudkleurige versie van het product omhoog. ,,Je trekt de stof van onder om je fles heen en voilà, je hebt je fles in een vaas voor je bloemen omgetoverd.”

Laaiend enthousiast

Volgens de vriendinnen is hun omgeving laaiend enthousiast over het idee. Deze zaterdag lanceren de vriendinnen De FLÆS in Café Noir. Dat speelt een belangrijke rol in de 35-jarige vriendschap van Maartje en Kaat.

Toen ze 15 waren, was Noir in Tilburg hét stamcafé voor de plaatselijke scholieren. Maartje en Kaat voelden zich thuis in de gemoedelijke sfeer die er hing. ,,Kaatje en ik zijn aan de praat geraakt toen we aan een kopje thee en een broodje moeilijk zaten.”

Het is niet gek dat De FLÆS is ontstaan uit een wisselwerking tussen de twee gezworen vriendinnen. Afgelopen augustus liep Maartje een pelgrimstocht van 1000 kilometer naar het Spaanse Santiago de Compostella. ,,Er ging van alles door mij heen, ook het idee voor de FlÆS.”

Maartje appte Kaat over haar idee. De volgende dag al kwam haar vriendin met een ontwerp. Toen Maartje terug was van haar pelgrimstocht, scherpten ze samen het idee verder aan.

De naam FLÆS is een combinatie tussen de woorden fles en vaas. Je spreekt het uit als ‘flaas’. Met het beroemde schaatsven bij Esbeek heeft het niet iets te maken.

TilburgsAns

De derde letter van het product, de Æ, komt vooral in Scandinavische talen voor. De vriendinnen hebben hem geadopteerd in het TilburgsAns. Dat is een speciaal Tilburgse lettertype, gebaseerd op de sfeer en het karakter van de stad. De vriendinnen hopen het product te verbinden aan de stad, zoals de A aan de E in Æ.

TilburgsAns kent dansende letters en pictogrammen van typisch Tilburgse gebouwen, personen en begrippen. TilburgsAns