Met de Podiumpas gratis naar theater en concert in Tilburg

TILBURG - Theaters Tilburg gaat experimenteren met de Podiumpas. Met die pas is het mogelijk om daar alle voorstellingen te zien. Ook bij Theater De Nieuwe Vorst en Paradox is de pas geldig. De pas komt overwaaien uit Amsterdam, daar blijkt die een succes. Ook in Limburg en Overijssel doet de pas zijn intrede.

De Podiumpas kost dertig euro per maand. Het is dan ook mogelijk om voorstellingen in theaters in enkele andere steden te zien, zoals het Parktheater in Eindhoven. Wie een voorstelling wil bijwonen kan een maand van te voren reserveren. Alleen als een voorstelling in de voorverkoop is uitverkocht vist iemand met een pas achter het net.

Theaters Tilburg start met een pilot. Een aantal mensen die afgelopen jaar vaker de schouwburg of concertzaal hebben gezocht zijn per brief over de introductie van de Podiumpas geïnformeerd. Voorlopig zijn er maximaal 320 passen voorradig. Theaters Tilburg hoopt dat mensen met een pas vaker naar het theater zullen gaan en ook avontuurlijker gaan kiezen. De pas kan voor minimaal vier maanden worden worden aangeschaft.

Overigens is in 2017 in vijf Brabantse steden al de pas We Are Public gelanceerd. Met die pas (17 euro per maand) kan een bezoeker naar een groot aantal geselecteerde voorstellingen. Bij Theaters Tilburg zijn er dat een handvol per maand, bij De Nieuwe Vorst aanzienlijk meer. Mensen met die pas kunnen de kaartjes pas op de dag van het optreden zelf bemachtigen.