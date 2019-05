Met de skyline van de stad aan tafel: rooftopbar Doloris open

,,Overdag kunnen de mensen hier koffie drinken, lunchen en ‘s avonds iets eten”, vertelt Van Ham over het horecagedeelte. Op het menu staat streetfood uit alle landen. ,,We werken niet met gangen, per tafel bestel je gewoon waar je zin in hebt.” Later op de avond kan er in het weekend ook worden gedanst: op vrijdag en zaterdag is de rooftopbar tot 2.30 uur open.



Van Ham heeft al vaker met het horeca-bijltje gehakt, toch was het de afgelopen week ‘verdomd spannend’. Café Polly Maggoo is van hem, hij veranderde de Irish Pub aan de Korte Heuvel in café Bakker en opende een pannenkoekenrestaurant in een monumentaal pand op het terrein van de AaBe-fabriek.