Met Derk Alssema krijgt Gilze en Rijen een jonge, groene CDA-burgemeester

Alssema woonde tot zijn vijfde in het Groningse Muntendam, maar daarna op Zeeuwse bodem, eerst in Kapelle, later in Goes. Na een studie management, economie en recht aan de Hogeschool Zeeland ging hij in 2007 aan de slag bij de Rabobank Oosterschelde. Dat jaar werd hij als bestuurslid van het CDJA Zeeland. In 2010 debuteerde hij als CDA-raadslid in Goes.