Met drank op het mannetje, bij de politierechter vol berouw

Zorg voor zwangeren lastig in coronatijd: ‘Ik ben een dokter van de hand op de schouder’

9:10 TILBURG - Ook tijdens de coronacrisis gaat de geboortezorg non stop door; 3500 baby's per jaar in de omgeving van Tilburg. Medisch gezien leidt de crisis volgens de zorgspecialisten van Fam in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) niet tot extra complicaties, maar het is niet altijd makkelijk. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Mark en Maike en de bevalling van hun tweeling.