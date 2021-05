Met een koude duik het Pinksterweekend in bij strandbad De Rauwbraken

BERKEL-ENSCHOT - Strandbad De Rauwbraken in Berkel-Enschot opende weer de poort om gasten te verwelkomen. Wellicht tegen beter weten in, want de weersvoorspelling gaf geen hoop op veel bezoekers.

Dringen voor de poort was niet nodig, zeggen de zes uit Berkel-Enschot afkomstige vrienden Jochem Moonen (14), Luuk van Morkhoven (14), Onno van Liempd (14), Jaap Vermeer (14), Ties van der Poel (13) en Lucas Franken (14) bijna in koor.

Toch zijn ze op de eerste dag van het seizoen van de partij. Onno: ,,Ik las ergens dat de Rauwbraken weer open ging. Vorig jaar waren we hier wel zo’n beetje elke dag om te zwemmen, voetballen en chillen. Dus toen heb ik de anderen een berichtje gestuurd of ze zin hadden om mee te gaan. En nu zijn we hier weer.”

‘Wij zijn er klaar voor, nu de zon nog’

Tim Oberdorf van Arbie’s Beachhouse en Strandbad is blij dat hij weer gasten mag verwelkomen. ,,We zijn er helemaal klaar voor, nu de zon en de temperatuur nog. Ik weet niet of dit Pinksterweekend wat dat betreft een succes wordt.”

In oktober ging na het zomerseizoen de deur dicht, maar die deur mag nog niet wagenwijd open. ,,We hopen op 1 juli, net voor de zomer. Want met de huidige beperkingen voor de horeca, kunnen we nog niet voluit gaan.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Met een flinke aanloop duiken de zes vrienden het water in van Strandbad de Rauwbraken in Berkel-Enschot. © Rudolf Robben

Voor de vrienden was het ook aftellen totdat het strandbad weer open ging. Als het aan Jochem had gelegen stonden ze eind april al te voetballen op de ligweide van het strandbad. ,,Maar ja, corona he? Toen mochten ze nog niet open.”

Jaap is blij dat het nu wel kan en het zwemseizoen geopend is. ,,Ik vind het hier relaxed, zeker zo met je vrienden. We trappen een balletje en kletsen wat. Hoewel balletje trappen… de bal hangt nu al in boom. Dus dat moeten we even oplossen.”

Quote Mijn moeder vroeg of ik wel goed bij mijn hoofd was. Lucas Franken (14)

Nieuwe duikplank

Wie denkt dat de vrienden enkel komen om een balletje te trappen, heeft het mis. De nieuwe duikplank in het diepe gedeelte is al uitgeprobeerd. ,,Ja zeker”, zegt Luuk. ,,Vorig seizoen was de duikplank zo’n beetje het hele seizoen gesloten. Dus nu deze weer open is, moesten we ‘m meteen uitproberen!”

Koud was de duik wel. ,,Maar ook weer net te doen.” Jaap vult hem aan: ,,Zo lang je er in blijft, is het inderdaad te doen. Je merkt pas dat het koud is als je er uit komt en vervolgens de wind voelt.” Hun ouders hadden wel hun bedenkingen bij een zwempartij zo vroeg in het seizoen bij niet al te best weer. ,,Mijn moeder vroeg of ik wel goed bij mijn hoofd was”, vertelt Lucas. ,,Vond ik een beetje raar. Het is prima te doen zo.”

Het hele seizoen naar De Rauwbraken

Toch moet hij er nog wel even inkomen voor wat betreft de voorbereiding: ,,Ik ben mijn handdoek vergeten. Niet zo handig. Maar komt goed!”

De vrienden verwachten dan ook dat ze de komende maanden weer vaak te vinden zijn bij het strandbad. Weer of geen weer ,,We hebben allemaal een abonnement”, zegt Ties. ,,Dus we kunnen het hele seizoen elke dag gaan. En ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren ook.”

Volledig scherm De zes vrienden dollen elkaar in het water van Strandbad De Rauwbraken in Berkel-Enschot. © Rudolf Robben