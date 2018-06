Met een metaaldetector over de Moerenburgse akkers: 'Als je iets vindt, dat geeft een kick'

VIDEO Wordt eerste frikandel­len­vlaai­en-zaak­je dé hit van Best Kept Secret? 'Vet lekker'

18:16 Vrij 1 juni: In drie vriezers liggen ze klaar, de 3000 frikandellenvlaaitjes die volgende week naar festival Best Kept Secret gaan. Voor het eerste frikandellenvlaai-festivalkraampje van Nederland, bedacht door twee Tilburgers.