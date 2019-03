Met een verhaal in bed bij Straat op Tilt in Tilburg

TILBURG - De Boekenweek is in Tilburg begonnen met Straat op Tilt. Mensen kregen zaterdag verhalen en gedichten te horen op verrassende manieren en ongewone plekken. Het evenement, dat voor de derde keer plaatsvond, was een voorproefje van het jaarlijkse literaire festival Tilt.

,,Normaal gesproken kom ik hier voor vis en groenten", zegt Marjo Linden. Op de zaterdagmarkt heeft ze net in een bed liggen luisteren naar een verhaal. Koptelefoon op het hoofd, warm ingestopt. Het is onderdeel van Straat op Tilt, dat in Tilburg de opening van de Boekenweek markeert.

Intiem

,,Het leek me wel prettig om in zo'n bed naar een verhaal te luisteren. Je kon niet horen of het een man of een vrouw was. De persoon voelde zich vrouw, na een aantal jaren vrouwelijke hormonen geslikt te hebben. Het was intiem. Net als bij het lezen van een boek, trad ik binnen in een wereld die ik nog niet kende. Heel verrassend.”

Op zulke verrassingen mikt Straat op Tilt. Mensen komen op een ongedwongen en bijzondere manier in aanraking met literatuur, vooral van schrijvers uit Tilburg. Dit jaar wordt de vrouw van verschillende kanten belicht. In de LocHal waren eerder op de dag yogasessies voor moeders met jonge kinderen. Een verhaal over een kat was aanleiding voor yogahoudingen die uitbeeldden wat verteld werd. 's Middags zijn er popup optredens van jonge schrijvers in koffiebars.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Houda Bibouda tijdens een spoken word sessie in Coffee Fellows © Rene Van Peer

Glunderen en glimlachen

Zo draagt Houda Bibouda in Coffee Fellows een indringende tekst voor over haar liefde voor haar zusjes. De aanwezigen luisteren aandachtig naar haar woorden. Niet alleen de klanten vinden het een plezierige ervaring, ook het personeel staat erbij te glimlachen.

Tilt-medewerker Fran van den Bogaert glundert. Het werkt zoals ze het zich voorgesteld had. ,,Het is een goede manier om het begin van de Boekenweek te vieren. Op 30 maart is de grote manifestatie in De Nieuwe Vorst. Dan tillen we schrijvers op, jong talent en gevestigde namen."