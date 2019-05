Met fakkels door de nacht om vrijheid te vieren

Na de herdenking op 4 mei: theater over oud-strij­der van Het Zuidelijk Toneel bij Factorium

2 mei TILBURG - Op de avond van de Nationale Dodenherdenking speelt Het Zuidelijk Toneel de voorstelling ‘Verloren Vader’. Deze voorstelling is op 4 mei op hetzelfde moment in negen Nederlandse steden te zien. In Tilburg wordt het stuk om 21 uur opgevoerd bij Factorium. Dat is na de herdenking in het Bevrijdingspark. De toegang is gratis.