Met geheven hoofd en pijnlijk hart komt er een eind aan Boulevard Café: ‘Het afscheid zagen we liever anders’

,,We hadden dit besluit anders ook genomen, maar dan over een jaar of twee, op ons gemak”, vertelt Jop, die er zelf alweer vijftien jaar werkt. Hij is de vierde generatie Boulevard-roerganger van de familie. ,,We hebben het altijd met heel veel plezier gedaan, het afscheid hadden we graag anders gezien.”



Corona is op dat laatste punt spelbreker. Vanaf half maart was de zaak vijftien weken gesloten en ging vervolgens weer beperkt open. Sinds afgelopen 14 oktober is de horeca in heel het land wederom gesloten en zijn de vooruitzichten vooralsnog niet al te best. Carnaval bijvoorbeeld is al definitief afgelast.