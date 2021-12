Met honderden tegelijk in een tentamenzaal Tilburg University? ‘Dit kan een corona-uitbraak opleveren’

video De rek is eruit, mevrouw de cultuurmi­nis­ter, luidt de boodschap in Tilburg

TILBURG - Huiverige scholen, theaters die op safe spelen, afwachtend publiek en metaalmoeheid bij de makers. Dat open-dicht-open-dicht in coronatijd is niet vol te houden, kreeg demissionair minister Ingrid van Engelshoven woensdag in Tilburg te horen. Om over het troebele perspectief voor jonge theatermakers nog maar te zwijgen.

8 december