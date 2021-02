Met je favoriete kroeg op de borst rondlopen én de horeca steunen: 150 zaken nagetekend voor Tilburgse kledinglijn

Tilburg.com, Ondernemersfonds Tilburg, Ollie’s en Citymarketing Tilburg staken er de koppen voor bij elkaar. ,,Het zal geen faillissementen voorkomen, we zien het als een hart onder de riem”, zegt Smit. Hij geeft aan dat het om kroegen gaat, maar ook hotels en restaurants. ,,We willen ook de lunchrooms nog doen, daarmee komt het aantal illustraties straks over de tweehonderd uit.”



Aan Koen de Vreeze om alle gevels uit te tekenen: ,,Ik kan me volop uitleven en ik merk bij het uittekenen dat Tilburg echt een mooie stad is met pareltjes van gevels, kroegen en cafés.” Het bedrukken van de kleding en totebags doet Ollie’s aan de Nieuwlandstraat, die - vooruit - ook een geïllustreerd gevel kreeg.



De website van WeAr (spreek uit ‘we are’, wij zijn) is online. Daar zijn de hoodies (45 euro), T-shirts (25 euro) en totebags (9,95 euro) te bestellen.



De volledige opbrengst gaat direct naar de horecazaak: twintig euro per hoodie, tien euro per T-shirt en vijf euro per tas. Voor wie niet de deur uit wil maar wel de lokale horeca wil steunen zorgt Tour de Ville, de Tilburgse koeriersdienst, dat de bestelde WeAr Tilburg items worden thuisbezorgd.



,,We hopen dat heel Tilburg de horeca straks massaal een hart onder riem steekt”, zegt Ivan Mols, mede-directeur van Tilburg.com. ,,Want in Tilburg doen we het altijd samen.”