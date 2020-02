Met L'Abeille verdwijnt een klassiek kwaliteitsrestaurant in Udenhout

UDENHOUT - Restaurant L'Abeille is bezig aan zijn zwanenzang: zaterdag en zondag werken Jos en Karin de Bie nog in hun culinaire ambiance aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout, en dan is het over en sluiten, na dertig jaar. Zoals zo vaak is het hele weekend al volgeboekt.

In 1990 begon het stel aan hun 'avontuur van een eigen zaak', nadat Jos als kok het vak geleerd had bij onder andere Chalet Royal in Den Bosch, Duinrand in Drunen en La Colline op de Tilburgse Heuvel. Alle drie zaken met een goede naam op het gebied van gastronomie. Horeca waar linnen op tafel ligt, en waar de glazen en het bestek gepoleerd worden, dat wilden Jos en Karin ook in Udenhout, waar tot dan toe bijna geen restaurants in het dorp waren.

Zakenlunches

Al snel liep het goed: zakenlunches waren in die tijd booming business. Zakenmensen ontmoetten elkaar bij L'Abeille en onder het genot van meerdere glazen kwaliteitswijn en heerlijk eten werden goede zaken gedaan, met een sigaar en een whisky na.

Maar de belastingwetten veranderden, declareren was niet langer een nationale sport, en ook horecaland veranderde. ,,Vanaf toen verdienen we ons geld tussen half zeven en half elf 's avonds”, zegt Jos. De Udenhouters gingen meer uit eten en ontdekten dat je bij het Frans georiënteerde restaurant goed kunt genieten. Families en jubilarissen kwamen hun feestjes vieren.

Quote Bij ons krijg je een goed stuk vlees, we houden niet van liflafjes Karin de Bie

L'Abeille kent veel vaste gasten. 90% van de klanten komt uit de directe omgeving. Zeg nou zelf: wat is er heerlijker dan lekker eten met een wijntje en dan te voet naar huis? ,,Ik denk dat het sterke punt van ons is dat we een goede prijs-kwaliteit verhouding hebben. Bij ons krijg je een goed stuk vlees, we houden niet van liflafjes”, zegt Karin.

Toen het bedrijf 25 jaar bestond, ontwikkelden de eigenaren een jubileummenu. ,,Het was zo'n succes, dat we nu nog altijd dit menu serveren. Soms zit het hele restaurant, en dat zijn 40 stoelen, vol met gasten die het menu nemen. Voor 120 euro ben je dan met vier personen uit en thuis. Morgen komen enkele gasten voor een hazenrug met uitgebakken spekjes en zilveruitjes, geserveerd op een grote schaal. Dat is de klassiek Franse keuken, jammer genoeg ook niet meer van deze tijd”, zegt Jos.

