Met muziekspektakel ‘Liefs uit de Langstraat’ hoopvol uitkijken naar 2021

Straat­beeld: Kerstcoro­na­rij

11:41 TILBURG - In rijen staan, we zijn er in 2020 goed in geworden. Terwijl de stad nagenoeg uitgestorven is, slingeren twee flinke rijen zich door de straten. Bij slagerij Lejeune staat ‘ie tot aan de kruising met de Heuvelstraat, bij visspecialiteitenzaak Van Orsouw schuifelen mensen onder een afdakje door.