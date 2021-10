Met nieuw hoofd komt lijdensweg van mysterieuze Maria ten einde: ‘Ik snap wel dat de dieven dachten dat het brons was’

Of het nu heel slim is om het Mariabeeld wéér een bronskleur te geven, beeldhouwer Wim Geers heeft er zijn bedenkingen bij. ,,Dan loop je het risico dat ze hem weer jatten.” Hij glimlacht. ,,Maar goed, in Wagenberg wilden ze het graag.”



En de beeldhouwer is de beroerdste niet: belangeloos zette hij een nieuw hoofd op het Mariabeeld dat in juni gebroken uit de Piushaven werd gevist. Geers knapte en passant verschillende details op en gaf het een nieuwe kleur. Zoals het was.



,,Ik snap wel waarom de dieven dachten dat het brons was”, vertelt Geers. ,,Eigenlijk is het van keramiek, maar ik denk dat ’ie vroeger ooit beschadigd is geraakt en dat ze er beton in hebben gegoten. Vandaar dat het loodzwaar is. Toen ze de kop eraf sloegen zullen ze wel gezien hebben dat het helemaal geen brons is.”