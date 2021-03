Met paniek begon het laatste jaar van rector Claassens, zijn opvolger start in een leeg Odulphus

Ja, paniek was het, anders kan rector Frans Claassens het ook niet zeggen. Het is een paar dagen nadat bekend is geworden dat het eerste coronageval in Nederland in een Tilburgs ziekenhuis ligt. Het Odulpuslyceum heeft daarna de ‘eer’ van de eerste twee besmettingsgevallen op een middelbare school. ,,Er was daarom dus nog niets. Er was geen protocol, niemand had een idee wat er moest gebeuren. En iedereen was toen toch banger voor het virus dan nu.”