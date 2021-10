Met passie lopen tientallen wandelaars 125 kilometer van Amsterdam naar Tilburg

In de keuken van voetbalvereniging Dussense Boys is het deze zondagmorgen tussen kwart over acht en negen uur spitsuur met het bakken van eieren. Een stuk of dertig uitsmijters verdwijnen in de kelen van hongerige mannen en een enkele vrouw: deelnemers aan de wandeltocht Amsterdam – Tilburg. Ruim honderd kilometer hebben de ledematen al verteerd, en daarmee een bak aan energie.

Rinus Meijers laat zich het ontbijt goed smaken. Blikje Sprite ernaast. ,,De suikers moet je ook aanvullen. Liever had ik dat gedaan met een trappist. Misschien hebben ze dat volgend jaar wel in huis.” Dat zegt dus alles over de passie van de 62-jarige Sprang-Capellenaar voor het wandelen: het is alweer de zestiende keer dat het lid van Hart van Brabant de 125 kilometer tussen Mokum en de wolstad overbrugd.

Nergens last van

Vorig jaar verstoorde corona zijn feestje. ,,Bá-len! Op zondag ging ik met een paar goede maten dik dertig kilometer lopen, maar je mist de saamhorigheid. Kletsen met elkaar, samen optrekken. En je wordt niet meer uitgedaagd, je levert snelheid in.” Met de Nacht van Loon van op Zand mochten de diehard wandelaars een maand geleden weer. Toen was hij nog wat roestig, zegt Meijers. ,,Maar nu gaat het heel lekker. Ik heb nergens last van. Het weer zit ook mee, de temperatuur is aangenaam.”

Quote De slaap gaat pas opspelen als het weer licht wordt Wandelaar Rinus Meijers

Wat even wennen was: “Normaal lopen we begin september. Vanwege dat virus is die datum verzet.” Dus lopen ze meer nachtelijke uren. “Op zich is dat niet zo’n probleem. De slaap gaat pas opspelen als het weer licht wordt.” Bij de vorige grote post, in Gorinchem, heeft Meijers zich een halfuur in de armen van Morpheus gelegd.

Ontvangst met roomsoezen

Meijers is buitengewoon te spreken over de organisatie. ,,Bij de grote posten krijg je een consumptiebon, om de vijf kilometer kun je van een statafel wat te eten of te drinken pakken. Bij andere wandelwedstrijden maak je dat lang niet altijd mee.” Ook aardig: als de wandelaars na vertrek uit de kantine na goed een halfuur de pont in Dussen bereiken, krijgen ze een traktatie. “Een suikerklontje met cognac. Dat is al járen een traditie. En in Tilburg worden we met roomsoezen ontvangen.”

Volledig scherm De groep wandelaars vertrokken uit Amsterdam trekken bij de Capelse Veer de Bergsche Maas over om hun tocht naar Tilburg voort te zetten. © Roel van der Aa

Wat ook handig is: de route is prima uitgepijld, daardoor wordt er geen meter te veel gelopen. Dat is te danken aan Riny Jehoel. ,,Ik heb zeker duizend pijlen gezet”, zegt de Haarstegenaar. “Deze keer met krijt, want het was droog. Anders gebruiken we wegenwachtverf. Dat verdwijnt na een paar weken.” Het heeft nogal wat krachten gevergd. ,,Vooral in de dorpen, waar je van de ene naar de ander straat slingert. Busje in, busje uit. Bukken. Ik voelde het aan mijn heupen.”

Herinneringspijlen spotten

Bij het uitpijlen gaat niet alleen om de begrippen rechts- en linksaf. ,,Als je bent afgeslagen, moet je na pakweg honderd meter een herinneringspijl zien. Zodat je weet: ik zit op de goede weg. Daarvoor zoek ik een lantaarnpaal op, anders worden ze gemist.”

Een hele klus voor Jehoel om de ongeveer 75 wandelaars, waarvan er zo’n 35 vanuit Amsterdam zijn vertrokken, op weg te helpen richting het zwembad in de Reeshof, Tilburg. Eenmaal klaar met de klus sloot Jehoel zich in Vleuten bij de groep aan. Had-ie gedurende zestig kilometer toch nog eer van zijn werk.