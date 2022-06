Met slagersmes bestormden jonge mannen uit Den Haag en Tilburg vol terras: ‘Klanten werden de stuipen op het lijf gejaagd’

Na een avondje carnaval­len gaat het mis: ‘Ik ging op haar zitten om haar rustig te krijgen’

KAATSHEUVEL/BREDA - Was het omdat hij jaloers was omdat zij met een andere man stond te praten? Nee, verklaart een 56-jarige man uit Kaatsheuvel. Hij was wel chagrijnig omdat ze niet mee naar huis ging na een avondje carnaval vieren met een bevriend stel. ,,Er was wel verbaal geweld, daar heb ik spijt van. Geslagen heb ik zeker niet.”

21 juni