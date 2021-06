Met Snollebollekes en Tino Martin: Amstel Bierhal keert dit jaar op de Tilburgse kermis terug

De Amstel Bierhal is, na een jaar afwezigheid, terug van weggeweest. Tijdens de Tilburgse kermis kan er op vrijdag 16 juli tot en met zondag 18 juli in de hal gefeest worden. Vervolgens staat het drie dagen stil en gaat het weer door van 22 juli tot en met 25 juli.



De Bierhal komt op het Willemsplein naast de Stadhuisstraat. De uitgaanstraat en het plein worden tijdens de kermis één terrein, zodat de in- en uitloop vloeiender gaat. Om naar binnen te mogen is een registratie (via de site of voor de deur) en een test- of vaccinatiebewijs nodig.